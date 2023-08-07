Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Selisih Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo, Masyarakat Pilih Mana?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |09:25 WIB
Segini Selisih Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo, Masyarakat Pilih Mana?
Segini Harga BBM Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Masyarakat diberikan pilihan banyak ragam Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR pun tidak beda jauh perbandingannya.

Dilansir dari situs resmi Pertamina menaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Penyesuaian harga BBM juga dilakukan seperti Shell hingga BP AKR. Kemudian, Vivo juga ikut menaikkan harga BBM nya.

Nah, dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell hinga BP-AKR yang berlaku mulai hari ini, Senin (7/8/2023):

Daftar lengkap Harga BBM di semua SPBU:

SPBU Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Bio Solar: Rp6.800 per liter

Pertamax (RON 92): Rp12.400-Rp13.100 per liter

Pertamax Green (RON 95): Rp13.500 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.400-Rp15.100 per liter (Naik Harga)

Dexlite (CN 51): Rp13.950-Rp 14.550 per liter (Naik Harga)

Pertamina Dex (CN 53): Rp14.350-Rp14.950 per liter (Naik Harga)

SPBU Shell

Shell Super (RON 92) Rp12.920 per liter

Shell V-Power (RON 95) Rp14.190 per liter

Shell V-Power Diesel (CN 51) Rp14.410 per liter

Shell V-power Nitro+ (RON 98) Rp14.540 per liter

Shell Diesel Extra (CN 53): Rp14.270 per liter

1 2
