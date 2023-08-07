Altafasalya Ardnika Sosok Pembunuh Mahasiswa UI Ternyata Pernah Kerja di Perusahaan Keuangan sebagai Project Manager

JAKARTA- Fakta Altafasalya Ardnika sosok pembunuh mahasiswa UI ternyata pernah kerja di perusahaan keuangan sebagai project manager tentu membuat warganet tidak percaya.

Hal ini dikarenakan namanya viral akibat membunuh rekan junior satu jurusannya di Sastra Rusia Universitas Indonesia (UI) bernama Muhammad Naufal Zidan (MNZ). Pembunuhan keji tersebut dilatarbelakangi karena pelaku Altafasalya Ardnika Basya (AAB) iri hati kepada korban.

Pelaku AAB mengaku terjerat pinjaman online sebesar Rp 80 juta sehingga berniat menguasai harta MNZ. Setelah melancarkan aksinya, pelaku mengambil barang milik korban berupa ponsel iPhone, dompet, dan juga MacBook.

Berdasarkan penelusuran di akun Linkedinnya, Altafasalya Ardnika sosok pembunuh mahasiswa UI ternyata pernah kerja di perusahaan keuangan sebagai Project Manager. Pelaku bahkan mendeskripsikan dirinya sebagai pribadi yang optimis.

“Saya adalah pria yang optimis, adaptof, dan pekerja keras.” tulis Altafasalya Ardnika profil Linkedinnya.

AAB sudah bekerja di perusahaan tersebut sejak 2019. Sebelum menjadi Project Manager, palaku telah menempati dua posisi berbeda mulai dari Project Supervisor dan Purchasing Officer.