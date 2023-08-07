Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Altafasalya Ardnika Sosok Pembunuh Mahasiswa UI Ternyata Pernah Kerja di Perusahaan Keuangan sebagai Project Manager

Cita Zenitha , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |09:49 WIB
Altafasalya Ardnika Sosok Pembunuh Mahasiswa UI Ternyata Pernah Kerja di Perusahaan Keuangan sebagai Project Manager
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Fakta Altafasalya Ardnika sosok pembunuh mahasiswa UI ternyata pernah kerja di perusahaan keuangan sebagai project manager tentu membuat warganet tidak percaya.

Hal ini dikarenakan namanya viral akibat membunuh rekan junior satu jurusannya di Sastra Rusia Universitas Indonesia (UI) bernama Muhammad Naufal Zidan (MNZ). Pembunuhan keji tersebut dilatarbelakangi karena pelaku Altafasalya Ardnika Basya (AAB) iri hati kepada korban.

Pelaku AAB mengaku terjerat pinjaman online sebesar Rp 80 juta sehingga berniat menguasai harta MNZ. Setelah melancarkan aksinya, pelaku mengambil barang milik korban berupa ponsel iPhone, dompet, dan juga MacBook.

Berdasarkan penelusuran di akun Linkedinnya, Altafasalya Ardnika sosok pembunuh mahasiswa UI ternyata pernah kerja di perusahaan keuangan sebagai Project Manager. Pelaku bahkan mendeskripsikan dirinya sebagai pribadi yang optimis.

“Saya adalah pria yang optimis, adaptof, dan pekerja keras.” tulis Altafasalya Ardnika profil Linkedinnya.

AAB sudah bekerja di perusahaan tersebut sejak 2019. Sebelum menjadi Project Manager, palaku telah menempati dua posisi berbeda mulai dari Project Supervisor dan Purchasing Officer.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139175//mahasiswa_ui-9GLX_large.jpg
Mahasiswa UI Teliti Potensi Hidrogen Geologis di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/65/3082935//mahasiswa-ui-raih-juara-dunia-unesco-youth-hackathon-2024-lV4HMRAP7Q.png
Mahasiswa UI Raih Juara Dunia UNESCO Youth Hackathon 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement