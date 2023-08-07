Advertisement
1.921 CPNS 2022 Mengundurkan Diri, Syok Lihat Gaji Kecil

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |09:53 WIB
1.921 CPNS 2022 Mengundurkan Diri, Syok Lihat Gaji Kecil
Seleksi CPNS 2023 Segera Dibuka. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada 1.921 peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mengundurkan diri dalam pelaksanaan seleksi PPPK di 2022.

BKN mencatat alasan karena ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pelamar, lokasi penempatan juga menjadi alasan pengunduran diri.

Untuk itu, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa Panita Seleksi Nasional (Panselnas) segera menyiapkan fitur tambahan dalam portal SSCASN berupa penambahan detail informasi formasi jabatan yang dibuka pada seleksi CASN 2023.

"Menu informasi jabatan yang bisa dilamar akan memuat keterangan terperinci mulai dari uraian tugas, kelas jabatan, penghasilan yang diterima, sampai dengan jenjang jabatan," ujarnya, Senin (7/8/2023).

Dia mengatakan, penambahan keterangan informasi jabatan bagi pelamar ini untuk mengantisipasi peserta mengundurkan diri dengan alasan jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan yang diingingkan atau penghasilan yang didapat tidak sesuai ekspektasi pelamar.

“Ada sejumlah alasan pengunduran diri peserta seleksi, salah satunya menyangkut ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pelamar. Untuk itu BKN akan menyediakan keterangan rincian informasi setiap jabatan pada formasi yang dilamar,” terangnya.

