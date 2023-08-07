Dukung Putri Ariani di AGT 2023, Ini Pesan Rosan Roeslani

JAKARTA - Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) yang juga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Perkasa Roeslani mendukung penyanyi Putri Ariani di America’s Got Talent (AGT) 2023.

Rosan memberikan pesan kepada Putri Ariani agar fokus menyanyi untuk tampil maksimal pada live show babak semifinal AGT 2023 di Amerika Serikat, pada 5 September 2023.

“Putri, pesan saya fokus menyanyi dan tidak usah memikirkan apa-apa. Pokoknya, menyanyi yang bagus,” kata Rosan dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Rosan bertemu dengan Putri di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 5 Agustus 2023. Rosan didampingi Ibu Ayu Heni Rosan. Putri yang mengenakan kostum bernuansa hitam hadir ditemani orang tuanya Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty.

Rosan mengatakan akan mengajak warga negara Indonesia (WNI), termasuk jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KBRI), diaspora, dan masyarakat ASEAN di Amerika Serikat untuk memilih Putri sebagai pemenang.

“Vote dilakukan pada tanggal 5 September 2023. Saya akan organize untuk WNI, KBRI, KJRI, diaspora, dan masyarakat ASEAN. Pada awal September 2023, saya akan menjabat Ketua Dubes ASEAN,” kata dia.