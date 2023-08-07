Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Putri Ariani di AGT 2023, Ini Pesan Rosan Roeslani

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |10:18 WIB
Dukung Putri Ariani di AGT 2023, Ini Pesan Rosan Roeslani
Rosan Roeslani Dukung Putri Ariani di AGT 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) yang juga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Perkasa Roeslani mendukung penyanyi Putri Ariani di America’s Got Talent (AGT) 2023.

Rosan memberikan pesan kepada Putri Ariani agar fokus menyanyi untuk tampil maksimal pada live show babak semifinal AGT 2023 di Amerika Serikat, pada 5 September 2023.

“Putri, pesan saya fokus menyanyi dan tidak usah memikirkan apa-apa. Pokoknya, menyanyi yang bagus,” kata Rosan dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Pesan Rosan ke Putri Ariani 

Rosan bertemu dengan Putri di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 5 Agustus 2023. Rosan didampingi Ibu Ayu Heni Rosan. Putri yang mengenakan kostum bernuansa hitam hadir ditemani orang tuanya Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty.

Rosan mengatakan akan mengajak warga negara Indonesia (WNI), termasuk jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KBRI), diaspora, dan masyarakat ASEAN di Amerika Serikat untuk memilih Putri sebagai pemenang.

“Vote dilakukan pada tanggal 5 September 2023. Saya akan organize untuk WNI, KBRI, KJRI, diaspora, dan masyarakat ASEAN. Pada awal September 2023, saya akan menjabat Ketua Dubes ASEAN,” kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement