HOME FINANCE HOT ISSUE

Curhat Pedagang Bendera Merah Putih Jelang 17 Agustus: Tak Terlalu Ramai

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |10:41 WIB
Curhat Pedagang Bendera Merah Putih Jelang 17 Agustus: Tak Terlalu Ramai
Penjualan Bendera di Tahun Ini Diprediksi Turun. (Foto: Okezone.com/Nasya)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan bendera untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI tahun ini diprediksi belum kembali normal seperti sebelum Covid-19 melanda Indonesia.

Penjual bendera di di daerah Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Waryo mengatakan, bila dibandingkan saat Covid-19, tentu lebih baik penjualan tahun ini. Tapi kalau dibandingkan tahun-tahun sebelum Covid, penjualan 2023 diprediksi menurun.

“Kalau tahun ini agak kurangan dikit, gak seperti kayak tahun dulu.” katanya saat ditanyai Okezone, Senin (7/8/2023).

Waryo sudah berjualan bendera selama 10 tahun. Oleh karena itu, dirinya merasakan betul momen-momen saat penjualan bendera untuk HUT Kemerdekaan ramai dan tidak seperti waktu Covid-19.

“Ya udah berapa lama, ada 10 tahun di sini, lebih malahan,” ujarnya.

Meski penjualan bendera diprediksi menurun, Waryo mengaku tidak berhenti berusaha dalam melakukan bisnis ini.

Halaman:
1 2
