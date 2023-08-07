Curhat Pedagang Bendera Merah Putih Jelang 17 Agustus: Tak Terlalu Ramai

JAKARTA - Penjualan bendera untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI tahun ini diprediksi belum kembali normal seperti sebelum Covid-19 melanda Indonesia.
Penjual bendera di di daerah Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Waryo mengatakan, bila dibandingkan saat Covid-19, tentu lebih baik penjualan tahun ini. Tapi kalau dibandingkan tahun-tahun sebelum Covid, penjualan 2023 diprediksi menurun.
“Kalau tahun ini agak kurangan dikit, gak seperti kayak tahun dulu.” katanya saat ditanyai Okezone, Senin (7/8/2023).
Waryo sudah berjualan bendera selama 10 tahun. Oleh karena itu, dirinya merasakan betul momen-momen saat penjualan bendera untuk HUT Kemerdekaan ramai dan tidak seperti waktu Covid-19.
“Ya udah berapa lama, ada 10 tahun di sini, lebih malahan,” ujarnya.
Meski penjualan bendera diprediksi menurun, Waryo mengaku tidak berhenti berusaha dalam melakukan bisnis ini.