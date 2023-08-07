Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi Rp2.088 Triliun pada Juli 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |10:53 WIB
Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi Rp2.088 Triliun pada Juli 2023
Bank Indonesia. (Foto: BI)
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) merilis bahwa posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2023 tercatat sebesar USD137,7 miliar, atau setara Rp2.088 triliun. (Kurs: Rp15.168,5).

Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2023 sebesar USD137,5 miliar dolar AS.

"Peningkatan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa," ucap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Senin (7/8/2023).

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

