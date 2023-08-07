Jika Tidak Ada Saldo Apa Bisa Narik di Maxim?

JAKARTA - Jika tidak ada saldo apa bisa narik di Maxim? Pertanyaan ini sering kali muncul di kalangan driver Maxim.

Bagi para driver yang ingin menerima orderan, perlu mengisi saldo driver Maxim terlebih dahulu. Saldo driver Maxim digunakan sebagai biaya komisi yang akan dipotong langsung oleh pihak Maxim.

Diketahui biaya komisi sesuai dengan wilayah dan ketentuan kerja sama Maxim, diperkirakan biaya komisi sebesar 10-15% dari biaya order. Jika ingin melakukan pengecekan terkait besaran biaya komisi, driver dapat mengakses aplikasi pengemudi Maxim Taxsee Driver.

Lalu, bagaimana jika tidak ada saldo, apa bisa narik di Maxim? Apabila driver tidak ada saldo Maxim atau saldo Rp0, maka driver tidak bisa narik di Maxim. Hal tersebut mengakibatkan driver tidak bisa menerima orderan yang masuk.