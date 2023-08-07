Dampak El Nino, Kementerian PUPR Prioritaskan Air untuk Konsumsi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut El Nino akan berdampak musim kemarau panjang di Indonesia.

Plt. Direktur Jendral Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Jarot Widyoko mengatakan untuk menangani dampak kekeringan tersebut maka pengunaan air harus dipriorotaskan untuk kebutuhan konsumsi terlebih dahulu, sebelum masuk mengairi pertanian.

"Antisipasi awal dalam penanganan musim kemarau, sekarang sudah mulai bulan agustus, dan kami fokus kepada periode bulan Agustus - Oktober," ujar Jarot dalam Forum Group Discussion di Kantornya, Senin (7/8/2023).

Jarot menjelaskan saat ini Kementerian PUPR sendiri telah menyiapkan tampungan air lewat ketersediaan 223 bendungan dengan total volume pemantauan 4,37 miliar m3, 332 situ dengan total volume pemantauan 48,02 juta m3, 3.454 embung dengan total volume pemantauan 170,56 juta m3.

Kemudian saat ini juga sudah disiapkan 114 Danau dengan volume pemantauan 17,47 miliar m3, dan 8.213 dengan kapasitas 72,02 m3/d.

Akan tetapi Menurut Jarot, volume pemanfaatan atau pemantauan dari tampungan air tersebut makin lama akan semakin berkurang, akibat terjadinya El Nino yang akan berlangsung puncaknya pada bulan Agustus mendatang.