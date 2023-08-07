Kenapa Sistem Bagi Komisi Ojol Maxim Lebih Menguntungkan Driver?

JAKARTA - Mengulas kenapa sistem komisi ojek online (ojol) Maxim lebih menguntungkan bagi driver menarik untuk dibahas.

Maxim aplikasi ojol pendatang baru ini menjadi perhatian Masyarakat belum lama ini.

BACA JUGA:

Pasalnya, Maxim menjadi salah satu aplikasi yang dikenal dengan harga yang jauh lebih murah, jika dibandingkan dengan aplikasi ojol lainnya.

Tetapi, siapa yang menyangka dengan harganya yang cenderung murah.

Maxim ternyata menjadi salah satu aplikasi dengan keuntungan untuk driver yang cukup besar.

BACA JUGA:

Dirangkum Okezone, Senin (7/8/2023), skema baru yang ada di Maxim ini memberikan driver total 90% dari penghasilan.

Sisa 10% akan diberikan kepada aplikasi.

Dengan hal tersebut, membuat pengemudi atau driver yang akan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar.