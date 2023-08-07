Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Sistem Bagi Komisi Ojol Maxim Lebih Menguntungkan Driver?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:02 WIB
Kenapa Sistem Bagi Komisi Ojol Maxim Lebih Menguntungkan <i>Driver</i>?
Maxim. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengulas kenapa sistem komisi ojek online (ojol) Maxim lebih menguntungkan bagi driver menarik untuk dibahas.

Maxim aplikasi ojol pendatang baru ini menjadi perhatian Masyarakat belum lama ini.

 BACA JUGA:

Pasalnya, Maxim menjadi salah satu aplikasi yang dikenal dengan harga yang jauh lebih murah, jika dibandingkan dengan aplikasi ojol lainnya.

Tetapi, siapa yang menyangka dengan harganya yang cenderung murah.

Maxim ternyata menjadi salah satu aplikasi dengan keuntungan untuk driver yang cukup besar.

 BACA JUGA:

Dirangkum Okezone, Senin (7/8/2023), skema baru yang ada di Maxim ini memberikan driver total 90% dari penghasilan.

Sisa 10% akan diberikan kepada aplikasi.

Dengan hal tersebut, membuat pengemudi atau driver yang akan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement