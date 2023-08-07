Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antisipasi El Nino, Ini Jurus Jokowi Jaga Ekonomi Indonesia di Semester II-2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |16:25 WIB
Antisipasi El Nino, Ini Jurus Jokowi Jaga Ekonomi Indonesia di Semester II-2023
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menko Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan melihat dampak El Nino terhadap perekonomian pada semester II-2023.

Namun diungkapkannya, guna memitigasi El Nino pemerintah sudah menggelar rapat di sektor pangan agar stok beras menjelang akhir tahun bisa diatas 2,2 juta ton.

 BACA JUGA:

"Jadi ini yang sudah dirapatkan di ratas dengan Pak Presiden dan arahan ke Bulog sudah jelas, sehingga ini yang terus dijaga sehingga ketersediaan pangan sampai akhir tahun di amankan," ujarnya saat Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II-2023 hari ini, Senin (7/8/2023).

Kendati demikian diakuinya bahwa ada laporan dari BMKG yang menjadi perhatian.

 BACA JUGA:

"Namun dari Kementan sudah menjanjikan beberapa daerah-daerah lahan untuk pertanian yang bisa digenjot dengan dipersiapkannya spesifikasi benih tertentu yaitu benih yang relatif lebih tahan terhadap perubahan cuaca," terangnya.

Halaman:
1 2
