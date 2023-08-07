Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga: Ekonomi RI Lebih Kuat Dibanding AS, Singapura hingga Jerman

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |16:27 WIB
Menko Airlangga: Ekonomi RI Lebih Kuat Dibanding AS, Singapura hingga Jerman
Ekonomi RI lebih kuat dari Singapura (Foto: Kemenko Perekonomian)
JAKARTA – Menko Perekonoian Airlangga Hartarto menilai ekonomi RI lebih kuat dibandingkan AS, Singapura hingga Jerman. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% pada kuartal II 2023.

Namun jika dibandingkan kuartal to kuartal pertumbuhan ekonomi tumbuh 3,86%. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian tersebut menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu di atas 5% secara 7 triwulan berturut-turut.

"Indonesia kembali menjadi upper middle income country berdasarkan data daripada World Bank di akhir Juli 2023. Jadi kita di angka 4.580. Kita berharap di akhir 2024 nanti kita bisa mencapai 5.500," terangnya saat Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II Tahun 2023 hari ini, Senin (7/8/2023).

Dikatakan Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat kuat dengan inflasi yang terkendali di saat beberapa negara lain seperti Vietnam, Amerika Serikat, Singapura bahkan Jerman mengalami kontraksi.

Halaman:
1 2
