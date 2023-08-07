Longspan LRT Jabodebek Sudah Dibenarkan, Erick Thohir: Tak Lagi Jadi Masalah

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa isu Longspan LRT Jabodebek saat ini sudah tidak menjadi permasalahan. Pasalnya hal itu sudah diselesaikan.

Erick menjelaskan bahwa pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo tersebut ditujukan untuk menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus mengutamakan keselamatan.

"Jelas pernyataan Pak Wamen Tiko itu reviu internal. Di mana kita bicara dalam pembangunan airport dan infrastruktur, kita tidak boleh hanya membangun, tapi memastikan infrastruktur secara menyeluruh. Pak tiko menyampaikan itu ketika sedang mereviu hal-hal yang terjadi sebelumnya," kata Erick saat ditemui di Indonesia Arena, Jakarta, Senin (7/8/2023).

"Ketika bicara longspan itu kan sudah dibetulkan. Coba lihat, ada isu enggak sekarang, enggak ada," tambahnya.

Adapun terkait dengan melambatnya laju LRT Jabodebek di Longspan tersebut menurutnya adalah hal wajar dan bukan menjadi permasalahan.

"Tidak juga kecepatannya 80 km pas belok 80 km. Bukan MotoGP. Kalau MotoGP kita belok cepat penumpangnya miring semua, kan itu enggak mungkin," kata Erick.

Di tempat yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljonomenilai bahwa konstruksi longspan LRT Jabodebek sudah sesuai dengan karakteristik dari lahan yang ada di daerah tersebut.