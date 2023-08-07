Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Akun Maxim Jadi Anyep?

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |22:01 WIB
Kenapa Akun Maxim Jadi <i>Anyep</i>?
Ojek online. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa akun Maxim jadi anyep? Masalah datang bisa kapan saja, begitu pula yang dialami driver Maxim, akun anyep dan sepi orderan pada aplikasi driver Maxim Bike dan Maxim Car merupakan tantangan yang harus di hadapi oleh ribuan driver maxim.

Melansir Okezone, Jakarta, Senin (7/8/2023), Namun, perlu di ingat bahwa banyak cara untuk mengatasi akun Maxim yang anyep.

Tidak semua driver kebanjiran orderan ada saatnya akun driver susah mendapatkan orderan atau lebih sering disebut akun driver gagu. Hal ini dikarenakan sepinya orderan masuk yang mengakibatkan akun menjadi anyep.

Sebagai mitra driver Maxim juga penting mengetahui beberapa penyebab kenapa akun driver Maxim menjadi anyep dan tentu saja berimbas ke sepinya orderan Maxim dan ini rutin driver alami setiap bulannya

Apa saja yang membuat akun Maxim jadi anyep, antara lain:

1. Saldo Driver Maxim Kurang

Minimnya saldo di akun driver Maxim tidak bisa menerima orderan Maxim yang disesuaikan dengan jumlah saldo setelah di potong dengan komisi maxim. Hal ini yang harus diperhatikan driver Maxim agar akunnya tidak anyep dan pastinya ketersedian saldo Maxim harus lebih banyak agar akun driver Maxim punya peluang besar menerima semua tarif perjalanan Maxim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement