Kenapa Akun Maxim Jadi Anyep?

JAKARTA - Kenapa akun Maxim jadi anyep? Masalah datang bisa kapan saja, begitu pula yang dialami driver Maxim, akun anyep dan sepi orderan pada aplikasi driver Maxim Bike dan Maxim Car merupakan tantangan yang harus di hadapi oleh ribuan driver maxim.

Melansir Okezone, Jakarta, Senin (7/8/2023), Namun, perlu di ingat bahwa banyak cara untuk mengatasi akun Maxim yang anyep.

Tidak semua driver kebanjiran orderan ada saatnya akun driver susah mendapatkan orderan atau lebih sering disebut akun driver gagu. Hal ini dikarenakan sepinya orderan masuk yang mengakibatkan akun menjadi anyep.

Sebagai mitra driver Maxim juga penting mengetahui beberapa penyebab kenapa akun driver Maxim menjadi anyep dan tentu saja berimbas ke sepinya orderan Maxim dan ini rutin driver alami setiap bulannya

Apa saja yang membuat akun Maxim jadi anyep, antara lain:

1. Saldo Driver Maxim Kurang

Minimnya saldo di akun driver Maxim tidak bisa menerima orderan Maxim yang disesuaikan dengan jumlah saldo setelah di potong dengan komisi maxim. Hal ini yang harus diperhatikan driver Maxim agar akunnya tidak anyep dan pastinya ketersedian saldo Maxim harus lebih banyak agar akun driver Maxim punya peluang besar menerima semua tarif perjalanan Maxim.