Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tolong! 7.500 Orang di Puncak Jaya Papua Terdampak Kelaparan akibat Cuaca Ekstrem

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:35 WIB
Tolong! 7.500 Orang di Puncak Jaya Papua Terdampak Kelaparan akibat Cuaca Ekstrem
Kelaparan di Puncak Papua (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Papua mencatat saat ini masih ada sekitar 7.500 orang yang terdampak kelaparan akibat bencana kekeringan dan cuaca ekstrim di Kabupeten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Direktur Air Tanah dan Air Baku (ATAB), Ditjen SDA PUPR, Agus Rudyanto menjelaskan saat ini terdapat dua distrik yang terdampak bencana kekeringan dan cuaca ekstrim di Kabupeten Puncak Jaya, yaitu distrik Agandugme, dan Distrik Lambewi. Konektivitas menjadi kendala untuk mendistribusikan bahan makanan ke kedua distrik tersebut.

"Daerah tersebut daerah konflik, dari Bandara terdekat ke lokasi jarak 16 km," ujar Agus saat dihubungi MNC Portal, Senin (7/8/2023).

Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, Nimbrot Rumaropen menjelaskan kelarapan yang dialami pada dua distrik tersebut timbul karena cuaca ekstrim yang merusak lahan pertanian/perkebunan masyarakat.

Sedangkan untuk sumber air dan tanaman umbi-umbian yang dikonsumsi masyarakat masih ada namun terbatas dikarenakan ada yang sudah tercemar oleh hujan es sehingga tidak layak untuk dikonsumsi karena di indikasi mengandung asam dan apabila di konsumsi dapat mengakibatkan diare.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904/uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851/menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement