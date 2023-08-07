Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Bisa Daftar InDrive Tanpa SKCK?

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:49 WIB
Apakah Bisa Daftar InDrive Tanpa SKCK?
Ojek online. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Apakah Bisa Daftar InDrive tanpa SKCK? Mengingat hampir semua platform Ojek Online (ojol) memerlukan berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat registrasi.

Seperti yang telah diketahui, InDrive adalah aplikasi online yang memberi layanan transportasi publik. Selain itu, Indriver juga menawarkan ketentuan yang potensial bagi driver baru di platform mereka. Beberapa di antara keuntungannya adalah tidak adanya potongan selama 6 bulan pertama dan persentase bagi-hasil yang cukup besar setelahnya.

Baik itu driver maupun calon penumpangnya bisa menentukan tarif sesuai target yang diinginkan. Sehingga dari sisi driver akan lebih leluasa menyesuaikan segmentasi pasar yang dituju.

Bila Anda tertarik menjadi bagian di InDrive sebagai driver. Anda perlu memenuhi sejumlah persyaratan yang diperlukan dalam rangkaian proses pendaftarannya.

Salah satu di antara persyaratan tersebut adalah pelampiran SKCK. Namun, bila Anda entah bagaimana tidak bisa atau berhalangan melampirkan SKCK. Anda ternyata masih bisa daftar InDrive tanpa SKCK.

Dirangkum Okezone dari berbagai sumber (7/8/2023), berikut sejumlah skenario daftar Indriver tanpa SKCK

Halaman:
1 2 3
