HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Jokowi Cairkan Subsidi Kendaraan Listrik

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:03 WIB
Ini Alasan Jokowi Cairkan Subsidi Kendaraan Listrik
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan salah satu alasannya terus memberikan dorongan terhadap ekosistem kendaraan listrik karena yakni untuk mengurangi polusi udara.

Menurutnya, polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta sudah berlangsung bertahun-tahun.

"Kenapa (kendaraan listrik) kita berikan dorongan? karena itu (mengurangi polusi udara)," ungkap Jokowi kepada awak media di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Selain itu menurutnya, salah satu solusi yang diyakini dapat mengatasi polusi udara di Jakarta adalah dengan mengurangi beban di Jakarta. "Sehingga sebagian nanti digeser ke Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Jokowi menambahkan, hal lainnya untuk mengurangi polusi udara adalah dengan menyelesaikan pembangunan moda transportasi masal di semua rute.

