HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Sukses Petani Milenial, Bisa Raup Rp1,5 Miliar Tiap Panen

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |21:16 WIB
Cerita Sukses Petani Milenial, Bisa Raup Rp1,5 Miliar Tiap Panen
Kementan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengelar dialog jaga pangan yang melibatkan para tokoh agama, kaum perempuan dan generasi muda di Hotel Claro Makassar, Sulsel, Senin (7/8/2023).

Dialog tersebut menghadirkan 2 pengusaha muda yang sukses di bidang pertanian dan peternakan yakni, Rizky Bayu Pradana dan Canesia Aisah Jeannonaveva. Keduanya hadir memberikan motivasi dan kiat sukses menjadi petani kepada para generasi muda.

Rizky memilih terjun ke dunia peternakan pada 2018 setelah 10 tahun menekuni karir sebagai karyawan perbankan di DKI Jakarta. Dia pun membulatkan tekad dengan mengawali usaha dengan modal 50 ekor kambing.

Usahanya kini dikenal dengan nama SRRFarm yang merupakan akronim dari Sumber Rachmat Rizky Farm. Saat ini, peternakan tersebut memiliki tak kurang dari 2.000 ekor lebih yang dikelola para pemuda.

“Semua yang hadir disini memiliki peluang yang sangat terbuka lebar untuk sukses menjadi petani, karena masih sangat sedikit yang melirik potensi ini,” katanya di hadapan para pemuda di Hotel Claro Makassar, Senin (7/8/2023).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
