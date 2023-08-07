Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pertarungan Elon Musk vs Mark Zuckerberg Bakal Disiarkan Langsung di X

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |09:14 WIB
Pertarungan Elon Musk vs Mark Zuckerberg Bakal Disiarkan Langsung di X
Duel Mark Zuckerberg Vs Elon Musk Bakal Disiarkan X. (Foto: Okezone.com/Forbes)
JAKARTA - Duel antara Elon Musk dengan Mark Zuckerberg kabarnya akan disiarkan di media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Kedua orang terkaya dunia ini sepakat untuk melakukan pertarungan di dalam arena.

"Pertarungan Zuck vs Musk akan disiarkan secara langsung di X," tulis Musk, dikutip dari VOA Indonesia, Senin (7/8/2023).

Dalam sebuah postingan tersebut, Musk juga menyampaikan bahwa hasil penjualan tiket pertandingan dengan Mark Zuckerberg akan disumbangkan.

"Semua hasil penjualan tiket akan disumbangkan untuk amal bagi para veteran," cuit Musk.

Musk mengaku telah berlatih untuk menghadapi pertandingan itu dengan mengangkat beban.

“Tidak punya waktu untuk berolahraga, jadi saya membawanya ke tempat kerja,” cuitnya.

Sebagai informasi, Musk dan Zuckerberg rencananya akan berduel di atas ring Las Vegas. Hanya saja, apakah pertandingan tersebut benar-benar terjadi atau tidak, masih belum dapat dipastikan.

Pasalnya, Perwakilan X, Meta, dan Ultimate Fighting Championship, yang memiliki lokasi arena di mana pertandingan itu mungkin berlangsung, belum menanggapi permohonan komentar dari media.

Musk sering mencuit aksi sebelum waktunya atau tanpa menindaklanjutinya. Akan tetapi, meskipun perjanjian pertandingan itu hanya sebuah lelucon, olok-olok tersebut telah menarik perhatian publik.

