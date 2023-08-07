5 Tips Hindari Modus Penipuan Salah Transfer

JAKARTA – 5 tips untuk hindari modus penipuan salah transfer. Saat ini sudah banyak penipuan dengan berbagai modus.

Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada ketika menerima uang transfer dari orang yang tidak dikenal. Sebab uang yang ditransfer bisa jadi ada indikasi modus pinjol ilegal atau bahkan kasus pencucian uang.

Melansir dari laman Instagram @ojkindonesia,, Berikut langkah yang perlu dilakukan apabila menerima transfer uang tidak dikenal.

1. Jangan gunakan dana transfer yang tidak dikenal

2. Segera laporkan ke bank

3. Jangan langsung percaya apabila ada yang menghubungi untuk meminta transfer balik