HOME FINANCE SMART MONEY

5 Tips Hindari Modus Penipuan Salah Transfer

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |04:12 WIB
5 Tips Hindari Modus Penipuan Salah Transfer
Modus Penipuan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 5 tips untuk hindari modus penipuan salah transfer. Saat ini sudah banyak penipuan dengan berbagai modus.

Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada ketika menerima uang transfer dari orang yang tidak dikenal. Sebab uang yang ditransfer bisa jadi ada indikasi modus pinjol ilegal atau bahkan kasus pencucian uang.

Melansir dari laman Instagram @ojkindonesia,, Berikut langkah yang perlu dilakukan apabila menerima transfer uang tidak dikenal.

1. Jangan gunakan dana transfer yang tidak dikenal

2. Segera laporkan ke bank

3. Jangan langsung percaya apabila ada yang menghubungi untuk meminta transfer balik

Halaman: 1 2
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
