HOME FINANCE SMART MONEY

Menangkan Cashback Rp100 Ribu dari MNC Sekuritas X Insight Investments Management Semarak Merdeka Reksa Dana Syariah!

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |10:38 WIB
Menangkan <i>Cashback</i> Rp100 Ribu dari MNC Sekuritas X Insight Investments Management Semarak Merdeka Reksa Dana Syariah!
MNC Sekuritas. (Foto: Okezone)
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, MNC Sekuritas menggandeng Insight Investments Management dalam mengadakan promo “Semarak Merdeka Reksa Dana Syariah”. Investor dapat memenangkan cashback unit penyertaan reksa dana Insight Haji Syariah (I-Hajj) atau Insight Money Syariah (I-Money Syariah) senilai Rp100.000 untuk 25 investor pertama dari Insight Investments Management.

Investor wajib melakukan pembelian produk reksa dana Insight Haji Syariah (I-Hajj) atau Insight Money Syariah (I-Money Syariah) senilai minimum Rp2.000.000 (dua juta rupiah) melalui aplikasi MotionTrade. Periode pembelian dimulai dari 7 Agustus hingga 31 Agustus 2023. Pemenang yang berhak memperoleh hadiah cashback adalah 25 investor pertama yang tidak melakukan penjualan reksa dana hingga tanggal 31 Oktober 2023. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi link bit.ly/promoIIMMT

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Zuhirna Wulan Dilla)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
