IHSG Berpotensi Menguat Terbatas, Cek Saham Berikut

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak mixed cenderung melemah pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.784 – 6.900.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, pelemahan IHSG terhenti sementara. Nilai transaksi harian masih menurun, yang mana menunjukkan dorongan terhadap IHSG sangat minim.

"Sehingga kami menilai bahwa arah IHSG masih menurun menuju demand zone. Namun kemungkinan penguatan terbatas masih bisa berlanjut hari ini, pelaku pasar lokal mungkin menyambut penguatan indeks Dow Jones yang mencapai +1.16%," tulis William dalam analisisnya, Selasa (8/8/2023).

Menurut William, dalam pengukuran demand zone, yang dibutuhkan hanyalah konfirmasi apakah demand zone mampu dipertahankan atau tidak.

"Dengan kata lain, selama IHSG bertahan di atas demand zone, walaupun tidak tersentuh, tetap sudah menjadi indikasi yang bagus," jelasnya.

Untuk faktor teknikal, ada beragam indikator masih memperlihatkan kondisi dimana IHSG mengarah pada pelemahan daripada penguatan, demand zone masih memungkinkan untuk tercapai.