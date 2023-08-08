Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Prospek Bisnis Calon Emiten MSIE di YouTube dan Instagram Live MNC Sekuritas

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:36 WIB
Intip Prospek Bisnis Calon Emiten MSIE di YouTube dan Instagram Live MNC Sekuritas
Prospek saham MSIE di MNC Sekuritas (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Intip prospek bisnis calon emiten MSIE di Youtube dan Instagram Live MNC Sekuritas. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga aktif mendampingi calon emiten dalam proses melantai di Bursa Efek Indonesia, salah satunya PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE) yang akan melantai pada tanggal 10 Agustus 2023 mendatang.

MSIE merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur pendidikan berkualitas internasional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. MSIE menawarkan sebanyak 360 juta saham dengan harga penawaran Rp100 per saham. MSIE juga akan menerbitkan sebanyak 180 ribu Waran Seri I dengan rasio 2:1 yang akan diberikan kepada investor sebagai insentif.

Lantas, bagaimana dengan kinerja serta prospek bisnis dari MSIE? Apa tujuan MSIE melakukan IPO di tahun ini? Apa saja strategi yang akan dilakukan MSIE ke depannya dalam mengelola usaha?

