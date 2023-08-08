IHSG Berpotensi Melemah, Intip Rekomendasi Saham Hari Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mengalami pelemahan hari ini. Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan bahwa indeks masih berpeluang melanjutkan tren turun menuju 6.794 menurut analisis Fibonacci retracement apabila tembus di bawah 6.835.

Adapun, level support IHSG berada di 6.835, 6.794 dan 6.753. Sementara level resistennya di 6.985, 7.012 dan 7.058.

Pada perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) di rentang harga Rp990-Rp1.030, dengan target harga terdekat di Rp1.170.

"MEDC dapat memperpanjang struktur koreksi wave b menuju zona support Rp985-Rp995 apabila menembus ke bawah support Fibonacci terdekat di Rp1.025," kata Ivan dalam risetnya, Selasa (8/8/2023).