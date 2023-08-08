Waspada IHSG Hari Ini Rawan Koreksi

JAKARTA - Waspada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini rawan koreksi. IHSG sebelumnya ditutup menguat 0,5% ke 6.886 disertai dengan volume pembelian, pergerakan IHSG pun masih cenderung sideways.

MNC Sekuritas mengatakan, cermati area support terdekat IHSG di 6.834, apabila IHSG masih mampu berada di atas area tersebut, maka IHSG masih cenderung uptrend untuk membentuk wave v ke rentang 6.966-7,013.

"Namun, bila break 6.834 maka IHSG rawan melanjutkan koreksinya kembali ke rentang 6.793-6.820," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (8/8/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.834, 6.798 dan resistance 6.966. 7.054.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

HRTA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 436-460

Target Price: 500, 550

Stoploss: below 406