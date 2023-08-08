Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jangan Lewatkan Talkshow IDX Channel Bersama MSIE dan MNC Sekuritas

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:12 WIB
Jangan Lewatkan Talkshow IDX Channel Bersama MSIE dan MNC Sekuritas
Talkshow MNC Sekuritas dan MSIE (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA – Jangan lewatkan talkshow IDX Channel bersama MSIE dan MNC Sekuritas. Talkshow akan membahas mengenai pembangunan fondasi Pendidikan bersama MSIE.

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang penting dalam memajukan kehidupan bangsa. Tanpa adanya pendidikan, negara tentu tidak dapat menghadapi persaingan dengan bangsa lain. Melihat pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa, pionir industri real estat penunjang pendidikan, PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE) siap berkontribusi dalam mendorong kemajuan sektor pendidikan di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan berkualitas internasional.

MSIE menyewakan 2 properti untuk sebuah sekolah swasta terkemuka dan bertaraf internasional di Surabaya. MSIE telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, sehingga telah melalui berbagai tantangan dan mampu bertahan dengan baik. Tahun ini MSIE optimis untuk melakukan penawaran saham perdana pada publik. Lantas bagaimana dengan prospek perkembangan bisnis MSIE ke depannya?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184796/mnc_sekuritas-JmdY_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184576/mnc_sekuritas-gjZq_large.jpg
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182586/mnc_sekuritas-Sotu_large.jpg
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement