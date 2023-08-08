Jangan Lewatkan Talkshow IDX Channel Bersama MSIE dan MNC Sekuritas

JAKARTA – Jangan lewatkan talkshow IDX Channel bersama MSIE dan MNC Sekuritas. Talkshow akan membahas mengenai pembangunan fondasi Pendidikan bersama MSIE.

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang penting dalam memajukan kehidupan bangsa. Tanpa adanya pendidikan, negara tentu tidak dapat menghadapi persaingan dengan bangsa lain. Melihat pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa, pionir industri real estat penunjang pendidikan, PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE) siap berkontribusi dalam mendorong kemajuan sektor pendidikan di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan berkualitas internasional.

MSIE menyewakan 2 properti untuk sebuah sekolah swasta terkemuka dan bertaraf internasional di Surabaya. MSIE telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, sehingga telah melalui berbagai tantangan dan mampu bertahan dengan baik. Tahun ini MSIE optimis untuk melakukan penawaran saham perdana pada publik. Lantas bagaimana dengan prospek perkembangan bisnis MSIE ke depannya?