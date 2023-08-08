IHSG Dibuka Menguat, Sempat Tembus Level 6.907

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. IHSG hari ini dibuka pada zona hijau di level 6.886 dan kemudian sempat tembus ke 6.907 pada perdagangan Selasa (8/8/2023).

Hingga pukul 09:05 WIB, indeks komposit bergerak terus menguat 0,24% ke 6.902,63. Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 199 saham, 130 melemah dan 240 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rpp458 miliar dari net-volume 1,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,23% di 968,616, indeks JII menguat 0,43% di 553,999, indeks IDX30 tumbuh 0,2% di 503,166, dan indeks MNC36 melesat 0,31% di 372,004.

Mayoritas sektor berada di zona hijau yakni energi 0,46%, bahan baku 0,45%, industri 0,16%, non siklikal 0,13%, keuangan 0,18%, properti 0,18%, teknologi 0,05%, infrastruktur 0,2%, transportasi 0,15%. Sedangkan yang melemah ada siklikal 0,12%, dan kesehatan 0,12%.