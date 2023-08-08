Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Debut Perdana, Harga Saham Sinar Eka Selaras (ERAL) Dibuka Naik 9,23%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:32 WIB
Debut Perdana, Harga Saham Sinar Eka Selaras (ERAL) Dibuka Naik 9,23%
Listing saham ERAL (Foto: Antara)
JAKARTA - Debut perdana saham PT Sinar Eka Selaras Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (8/8/2023) dengan kode ERAL. Harga saham perseroan dibuka naik 9,23% ke level Rp426 per saham, dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp390 per saham.

Hingga pukul 09.05 WIB, harga saham ERAL berada di posisi Rp444 per saham atau naik 13,85%. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 90,84 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp40,62 miliar, dan ditransaksikan sebanyak 10,816 kali.

“Kami berharap hadirnya ERAL di bursa dapat menggairahkan pasar modal nasional, serta menambah pilihan saham perusahaan dengan fundamental yang kuat bagi para investor,” kata Direktur Utama ERAL, Djohan Sutanto di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (8/8/2023).

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan sebanyak 1,03 miliar saham atau 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Selain itu, perseroan juga mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 31,12 juta saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO.

Setelah pelaksanaan IPO, perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52,39 juta saham atau sebesar 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan perseroan atau management and employee stock option plan (MESOP).

Perihal penggunaan dana, sebesar 37% dana hasil IPO akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas usaha dengan rincian sebesar 93% akan digunakan untuk PT Mitra Internasional Indonesia. Adapun, dana tersebut dialokasikan untuk modal kerja dan pengembangan gerai baru, serta peremajaan gerai yang sudah ada.

Halaman:
1 2
