HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Paperocks (PPRI) Dibuka Naik 33,57% di Perdagangan Perdana

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:38 WIB
Saham Paperocks (PPRI) Dibuka Naik 33,57% di Perdagangan Perdana
Listing saham PPRI (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Saham PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) resmi listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (8/8/2023). Harga saham emiten dengan kode PPRI ini dibuka naik 33,57% ke level Rp187 pada perdagangan perdananya. Sebelumnya, harga penawaran yang ditetapkan oleh perseroan sebesar Rp140 per saham.

Hingga pukul 09.09 WIB, harga saham PPRI berada pada level Rp122 per saham atau turun 12,86%. Adapun, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 62,67 juta saham, dan nilai transaksi mencapai Rp7,89 miliar. Sedangkan frekuensinya sebanyak 7.679 kali.

“Kami memulai babak baru dalam pengembangan usaha kami dengan listing di Bursa Efek Indonesia. Dengan modal yang terkumpul, kami akan mempercepat rencana ekspansi kami dan rencana investasi kami,” kata Komisaris Utama PPRI, Philip Sumali di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (8/8/2023).

