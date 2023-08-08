Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pertamina Hulu Energi Cabut Rencana IPO, BEI: Tak Ada Pencatatan Saham BUMN

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:04 WIB
Pertamina Hulu Energi Cabut Rencana IPO, BEI: Tak Ada Pencatatan Saham BUMN
Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) secara formal telah mencabut dokumen atas rencana penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengonfirmasi anak usaha Pertamina itu telah memberikan pernyataan tertulis terkait pembatalan aksi korporasi tersebut.

 BACA JUGA:

"Iya sudah menyampaikan (pembatalan secara tertulis)," kata Nyoman kepada wartawan pasar modal, Selasa (8/8/2023).

Secara terpisah, Nyoman mengungkapkan bahwa per hari ini tidak terdapat entitas BUMN dan anak usahanya yang masuk ke dalam pipeline pencatatan saham.

Pipeline pencatatan saham, terang Nyoman, merupakan daftar calon perusahaan tercatat yang telah memberikan dokumen dan/atau pernyataan terkait rencana pencatatan saham. Ini termasuk perusahaan yang saat ini sedang melakukan proses bookbuilding hingga offering di laman e-IPO.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185165/ihsg_sepekan-2Rqx_large.jpg
IHSG Sepekan Naik ke 8.414, Transaksi Harian Turun Rp21,37 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3185028/ihsg_ditutup_melemah-qR0H_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah di 8.414 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184973/ihsg_sesi_i-x6qD_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,24 Persen ke 8.399
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184932/ihsg_dibuka_menguat-dBIA_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184689/ihsg_dibuka_menguat-Nl93_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184682/ihsg_diprediksi_menguat-l90m_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement