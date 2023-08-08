Pertamina Hulu Energi Cabut Rencana IPO, BEI: Tak Ada Pencatatan Saham BUMN

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) secara formal telah mencabut dokumen atas rencana penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengonfirmasi anak usaha Pertamina itu telah memberikan pernyataan tertulis terkait pembatalan aksi korporasi tersebut.

"Iya sudah menyampaikan (pembatalan secara tertulis)," kata Nyoman kepada wartawan pasar modal, Selasa (8/8/2023).

Secara terpisah, Nyoman mengungkapkan bahwa per hari ini tidak terdapat entitas BUMN dan anak usahanya yang masuk ke dalam pipeline pencatatan saham.

Pipeline pencatatan saham, terang Nyoman, merupakan daftar calon perusahaan tercatat yang telah memberikan dokumen dan/atau pernyataan terkait rencana pencatatan saham. Ini termasuk perusahaan yang saat ini sedang melakukan proses bookbuilding hingga offering di laman e-IPO.