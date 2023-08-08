Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harga Saham Waskita Beton (WSBP) Mentok di Rp50, Apa Penyebabnya?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:11 WIB
Harga Saham Waskita Beton (WSBP) Mentok di Rp50, Apa Penyebabnya?
Saham WSBP (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Saham PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) sempat parkir di Rp 50 per lembar. Hal ini imbas berbagai kasus induk perusahaan, PT Waskita Karya (Persero).

Director of Finance & Risk Management WSBP, Asep Mudzakir menyatakan bahwa, faktor pergerakan saham, seperti faktor eksternal, industri dan ada pula faktor fundamental perusahaan itu sendiri.

"Kalau fundamental perusahaan, kita melihat memang WSBP butuh waktu pemulihan kinerja, yang bisa kami lakukan adalah hal-hal terbaik dalam domain manajemen perusahaan," ujarnya, Selasa (8/8/2023)

Dia mencontohkan manajemen akan memperbaiki pendapatan (revenue), kontrak, liabilitas (utang), dan lainnya.

Di mana pendapatan WSBP di tahun 2022 sudah menembus Rp 2 triliun, melesat 70% dari 2021. Perusahaan juga sudah mencetak kinerja keuangan yang positif alias laba bersih.

Halaman:
1 2
