Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Berjangka Merosot Tertekan Dolar

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:49 WIB
Harga Emas Berjangka Merosot Tertekan Dolar
Harga emas berjangka (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Harga emas berjangka merosot pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Harga emas dunia berbalik melemah dari kenaikan akhir pekan lalu, karena imbal hasil obligasi pemerintah AS naik dan dolar menguat setelah komentar Fed mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Melansir Antara, Selasa (8/8/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange merosot USD6,10 atau 0,31% menjadi ditutup pada USD1.970,00 per ounce.

Harga emas turun karena imbal hasil obligasi lebih tinggi dan dolar menguat ketika investor fokus pada peluang kenaikan suku bunga lagi dari Federal Reserve.

Indeks dolar AS naik tipis kurang dari 0,1% pada 102,0 terhadap sekeranjang mata uang saingannya pada Senin (7/8/2023), menurut data FactSet. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun juga naik 2 basis poin menjadi 4,07%, setelah lonjakan imbal hasil minggu lalu membantu menarik saham lebih rendah.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS yang naik dan dolar menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Senin (7/8/2023), didukung secara luas oleh pejabat Federal Reserve yang mengatakan kenaikan suku bunga tambahan kemungkinan diperlukan karena inflasi tetap tinggi dan pasar tenaga kerja masih ketat.

Dalam pidato yang disiapkan untuk dikirim ke Kansas Bankers Association, Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman mengatakan pada Sabtu (5/8/2023) bahwa Federal Reserve kemungkinan akan perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk menurunkan inflasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184457/harga_emas_antam-30IA_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp21.000, Jadi Rp2.343.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183853/harga_emas_hari_ini-eyuL_large.jpg
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari Antam, UBS dan Galeri24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183480/harga_emas_antam-7VAP_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 14 November 2025 Naik Rp2.000, Ini Rincian Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/622/3183248/emas_antam-2i6v_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp29.000, Dekati Rp2,4 Juta per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183043/emas_antam-R1xF_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp7.000 Tembus Rp2.367.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182789/emas_antam-f3eu_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp27.000 Jadi Rp2.360.000 per Gram, Cek Daftar Lengkapnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement