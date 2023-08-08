Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut Bertemu Elon Musk, Ajak Bangun Akses Internet Murah di Daerah Terpencil

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |08:00 WIB
Luhut bertemu Elon Musk (Foto: Reuters)
Luhut bertemu Elon Musk (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan CEO Tesla Elon Musk di San Francisco, AS. Keduanya bertemu dalam dua kesempatan berbeda pekan lalu, Luhut datang pada 3 Agustus, sementara Budi Gunadi pada 4 Agustus.

Keduanya sama-sama mengajak bilyuner pemilik SpaceX yang mengoperasikan satelit “Starlink” itu, untuk bekerjasama membangun jaringan internet murah di bagian timur Indonesia, khususnya untuk pendidikan dan layanan kesehatan. Melansir VOA, Selasa (8/8/2023), Luhut mengatakan Elon menunjukkan perhatian sangat besar tentang hal ini, bahkan berjanji akan datang ke Jakarta awal September mendatang.

“Pertemuan dengan Elon di SF (San Francisco) berjalan sangat baik. Kami bicara mengenai Starlink karena kami sangat membutuhkannya untuk wilayah terpencil di Indonesia timur yang banyak sekali blank spot-nya, terutama untuk kesehatan dan pendidikan. Ini tercapai. Elon mengatakan akan datang ke Indonesia pada minggu pertama bulan September saat Indonesia Sustainability Forum dan semoga semua yang disepakati bisa ditandatangani,” ujarnya.

“Starlink” adalah satelit pertama dan terbesar di dunia yang menggunakan orbit bumi yang rendah untuk menghadirkan internet broadband yang mampu mendukung aktivitas online.

Jika semua hal-hal mendasar yang dikehendaki kedua pihak, yaitu pemerintah Indonesia dan “Starlink,” terpenuhi maka perjanjiannya akan ditandatangani September nanti.

Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan fokus kerjasama dengan jaringan “Starlink” ini adalah untuk menyediakan akses internet di puskemas-puskesmas yang terletak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

