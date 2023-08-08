Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Dunia Turun di Tengah Pelemahan Permintaan

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |08:30 WIB
Harga Minyak Dunia Turun di Tengah Pelemahan Permintaan
Harga minyak dunia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak dunia turun sekitar 1% pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Harga minyak dunia turun setelah kenaikan enam minggu berturut-turut, karena investor bersiap untuk permintaan, yang lebih lemah dari China dan Amerika Serikat, dua ekonomi terbesar dunia.

Melansir Reuters, Selasa (8/8/2023), minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober tergelincir 90 sen atau 1,04%, menjadi menetap pada USD85,34 per barel di London ICE Futures Exchange. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September merosot 88 sen atau 1,06%, menjadi ditutup pada USD81,94 per barel di New York Mercantile Exchange.

Para analis mencatat enam kenaikan mingguan berturut-turut dan menunjuk ke akhir September yang akan datang dari musim mengemudi musim panas AS dan permintaan yang lebih rendah dari yang diharapkan dari China.

"Cerita China adalah hambatan di pasar ini," kata John Kilduff, partner di Again Capital, menunjuk pada penurunan pariwisata.

"Musim mengemudi musim panas sedang mereda di Amerika Serikat," kata Robert Yawger, direktur energi berjangka untuk Mizuho Securities USA. "Jika Anda tidak membutuhkan banyak bensin, Anda tidak membutuhkan banyak minyak."

Indeks dolar naik terhadap mata uang utama lainnya pada Senin (7/8/2023), pulih dari kerugian Jumat (4/8/2023) karena pejabat Federal Reserve membuat komentar yang mendukung kenaikan suku bunga tambahan. Dolar yang lebih kuat membuat minyak mentah lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151008/minyak-xiPZ_large.jpg
5 Negara Arab Penghasil Minyak Bumi Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151074/bahlil-qKnV_large.jpg
Bahlil Umumkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat 2 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149687/minyak-boB3_large.jpg
Adu Sumber Kekayaan Minyak Bumi Iran dengan AS, Siapa Paling Kaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement