Kejar Indonesia Emas, Kontribusi PDB Maritim Ditargetkan Capai 15% pada 2045

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim terhadap PDB nasional mencapai 15% pada tahun 2045.

Hal ini sebagai salah satu syarat mencapai Indonesia Emas 2045.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah ingin meningkatkan PDB maritim sebagai bagian dari sasaran visi mencapai Indonesia emas 2045.

"Kita berharap peranan ekonomi maritim kita itu bisa menjadi 12,5% PDB pada tahun 2045," ungkap Suharso dalam acara Seminar Penguatan Tata Kelola Kelautan Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Nasional, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Dia menambahkan bahwa ke depan akan dilakukan pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif.

"Jadi kita menggunakan dia jadi kayak alat transportasi kayak kita bangun jalan di darat," ujarnya.