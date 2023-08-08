Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,17%, Sri Mulyani Happy: Sangat Baik

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:18 WIB
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,17%, Sri Mulyani <i>Happy</i>: Sangat Baik
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia mampu menunjukkan progres yang baik di tengah pelemahan ekonomi negara-negara lain akibat situasi global.

Progres baik itu tercermin pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen pada kuartal II-2023.

“Ini suatu pencapaian yang sangat baik, pada saat banyak negara lain justru mengalami pelemahan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip Antara di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Terlebih, capaian tersebut membuat Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama tujuh kuartal berturut-turut.

Menkeu menyoroti berbagai faktor yang menjadi kontributor penting dalam capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Halaman:
1 2
