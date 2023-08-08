Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,17%, Sri Mulyani Happy: Sangat Baik

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia mampu menunjukkan progres yang baik di tengah pelemahan ekonomi negara-negara lain akibat situasi global.

Progres baik itu tercermin pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen pada kuartal II-2023.

“Ini suatu pencapaian yang sangat baik, pada saat banyak negara lain justru mengalami pelemahan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip Antara di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Terlebih, capaian tersebut membuat Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama tujuh kuartal berturut-turut.

Menkeu menyoroti berbagai faktor yang menjadi kontributor penting dalam capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia.