Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita soal Laut Indonesia, Kepala Bappenas: Banyak yang Terjebak

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:39 WIB
Cerita soal Laut Indonesia, Kepala Bappenas: Banyak yang Terjebak
Laut Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan banyak yang masih terjebak cara berpikir kontinental dalam memandang kelautan.

“Terlalu sering atau terjebak kita dalam cara-cara berpikir yang kontinental, daratan, padahal luas laut kita itu luar biasa,” ujar dia dalam Seminar Penguatan Tata Kelola Kelautan Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta dikutip Antara, Selasa (8/8/2023).

Presiden Soekarno, lanjut dia, memandang Indonesia sebagai negara kelautan yang berarti tidak melihat pulau-pulau di tanah air dipisahkan oleh laut, tetapi disatukan oleh laut.

Cara pandangan seperti itu diangkat oleh Perdana Menteri Indonesia Djoeanda Kartawidjaja pada periode 1957-1959 dalam bentuk kebijakan pemerintahan Soekarno.

“Masalahnya hari ini adalah seakan-akan kita itu disorientasi. Memang ada gagasan, ada gagasan kelautan yang luar biasa, tetapi pendekatannya pun kalau kita lihat dari beberapa instrumen kebijakan itu mendekati laut itu dengan pandangan darat,” ungkap Kepala Bappenas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/320/3104136/laut-qUry_large.jpg
Pagar Laut 30,1 Km Diklaim Jadi Tambahan Nelayan Panen Kerang Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/15/320/2486863/cegah-ilegal-fishing-kkp-tingkatkan-pengawasan-laut-ri-HCtqWOBsFk.jpg
Cegah Illegal Fishing, KKP Tingkatkan Pengawasan Laut RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/17/278/2056887/lautan-luas-bagikan-dividen-rp40-saham-qXJdWbYwPb.jpg
Lautan Luas Bagikan Dividen Rp40/Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/27/470/1878785/kemenko-maritim-akan-sampaikan-penurunan-muka-tanah-ke-presiden-t6yPoQ6zYU.jpg
Kemenko Maritim akan Sampaikan Penurunan Muka Tanah ke Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/16/278/1717544/lautan-luas-tawarkan-obligasi-rp200-miliar-kupon-10-5-U5nm7NpRll.jpg
Lautan Luas Tawarkan Obligasi Rp200 Miliar, Kupon 10,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/23/278/1697726/lautan-luas-berencana-terbitkan-obligasi-berkelanjutan-tahap-i-rp200-miliar-5IWHB35izC.jpg
Lautan Luas Berencana Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I Rp200 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement