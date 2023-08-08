Bappenas: Status RI Naik Jadi Negara Menengah Atas Harus Disyukuri

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan posisi Indonesia yang sudah masuk kategori upper middle income countries (negara berpendapatan menengah atas) harus disyukuri.

“Kita harus bersyukur bahwa sekarang kita sudah masuk di upper middle income, itu kita jaga,” ujar Suharso dalam doorstop, di Gedung Bappenas dikutip Antara, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Namun, dia mengingatkan bahwa produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia yang berkisar 4.580 per dolar Amerika Serikat (AS) masih sensitif atau riskan, mengingat negara dengan kategori upper middle income countries memiliki PDB per kapita antara 4.066-12.535 per dolar AS.

Artinya, ada potensi untuk kembali ke kategori low middle income countries dengan pendapatan PDB per kapita di bawah 4.066 per dolar AS.