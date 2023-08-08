10 Cara Menjadi Driver Prioritas Maxim

JAKARTA - 10 cara menjadi driver prioritas di Maxim. Apabila telah terdaftar menjadi akun prioritas Maxim, maka driver akan lebih mudah mendapatkan orderan setiap harinya.

Ketika mengaktifkan aplikasi Taxsee driver maka otomatis akan mendapatkan orderan. Selain membeli atribut terdapat beberapa cara manual yang dapat digunakan untuk memperoleh driver prioritas Maxim.

Berikut 10 cara menjadi driver prioritas Maxim yang dirangkum Okezone, Selasa (8/8/2023)

1. Beli Atribut Maxim

Membeli atribut Maxim adalah langkah instan yang dapat dilakukan apabila ingin menjadi driver prioritas. Atribut yang dibeli meliputi helm dan jaket yang diperoleh dari kantor cabang Maxim.