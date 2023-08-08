Cara Cek Informasi Jabatan dan Gaji CPNS 2023

JAKARTA - Cara Cek Informasi Jabatan dan Gaji CPNS 2023.

Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera dibuka pada pertengahan September 2023. Setelah pemerintah cukup lama vakum merekrut PNS, kabar perekrutan kembali pada 2023 ini menumbuhkan antusiasme publik.

Namun, untuk meminimalisir peserta yang mengundurkan diri. Entah karena jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan, atau ternyata diketahui penghasilan yang didapat tidak sesuai ekspektasi pelamarnya.

Pemerintah akhirnya memberi daftar informasi jabatan dan gaji CPNS di laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Ada sejumlah alasan pengunduran diri peserta seleksi, salah satunya menyangkut ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pelamar. Untuk itu BKN akan menyediakan keterangan rincian informasi setiap jabatan pada formasi yang dilamar,” ucap Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto.