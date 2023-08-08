Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Informasi Jabatan dan Gaji CPNS 2023

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:22 WIB
Cara Cek Informasi Jabatan dan Gaji CPNS 2023
CPNS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara Cek Informasi Jabatan dan Gaji CPNS 2023.

Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera dibuka pada pertengahan September 2023. Setelah pemerintah cukup lama vakum merekrut PNS, kabar perekrutan kembali pada 2023 ini menumbuhkan antusiasme publik.

Namun, untuk meminimalisir peserta yang mengundurkan diri. Entah karena jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan, atau ternyata diketahui penghasilan yang didapat tidak sesuai ekspektasi pelamarnya.

Pemerintah akhirnya memberi daftar informasi jabatan dan gaji CPNS di laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Ada sejumlah alasan pengunduran diri peserta seleksi, salah satunya menyangkut ketidaksesuaian pekerjaan dan penghasilan dengan ekspektasi pelamar. Untuk itu BKN akan menyediakan keterangan rincian informasi setiap jabatan pada formasi yang dilamar,” ucap Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538/pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363/pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178652/pns-0wLr_large.jpeg
Cara dan Syarat Mencairkan Dana Pensiunan PNS di Taspen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement