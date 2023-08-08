Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kabar Sirkuit Mandalika Tinggalkan Utang Rp4,6 Triliun, Begini Penjelasan ITDC

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:47 WIB
Kabar Sirkuit Mandalika Tinggalkan Utang Rp4,6 Triliun, Begini Penjelasan ITDC
Sirkuit Mandalika. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JAKARTA - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC membantah bahwa pembangunan Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.

Direktur Keuangan ITDC, Ahmad Fajar menjelaskan, utang yang dibukukan pihaknya senilai Rp3,3 triliun.

Rinciannya, Rp2,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar KEK Mandalika dan Rp 1 triliun untuk pembangunan Sirkuit.

Meski demikian, batas maksimum (plafon) utang anak usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney itu mencapai Rp4,6 triliun

"Jadi yang saya jelaskan, tadi, kita punya plafon, kita punya plafon itu sekitar Rp4,6 triliun, tapi yang kita ambil baru Rp3 triliunan," ujar Fajar saat Media Gathering, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

