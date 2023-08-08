Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mantan Anak Buah Luhut Dicopot dari Komisaris MIND ID

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:49 WIB
Mantan Anak Buah Luhut Dicopot dari Komisaris MIND ID
Menko Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mantan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ridwan Djamaluddin mengaku tidak lagi menjadi komisaris di PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID per tanggal 16 Juni 2023.

"Saya tak di MIND ID lagi, per tanggal 16 Juni saya selesai," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (8/8/2023).

Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) itu juga menyebut, hal tersebut diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) MIND ID.

Sebagai informasi, Ridwan sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Minerba Kementerian ESDM sejak 2020.

Sebelumnya, Ridwan juga pernah menjadi anak buah luhut di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

