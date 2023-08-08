Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Freeport Buka Suara soal Keberatan Tarif Bea Ekspor Konsentrat Tembaga

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:42 WIB
Freeport Buka Suara soal Keberatan Tarif Bea Ekspor Konsentrat Tembaga
Freeport (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) memberi penjelasan terkait informasi melayangkan keberatan terhadap pemerintah soal aturan bea keluar ekspor konsentrat tembaga.

VP Corporate Communications Katri Krisnati mengatakan pada akhir tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dia menuturkan, hal itu sebagai hasil dari perundingan panjang terkait dengan divestasi dan kebijakan-kebijakan bagi kegiatan operasi produksi PTFI guna menciptakan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingannya

"Salah satu ketentuan yang diatur dalam IUPK tersebut adalah mengenai tarif Bea Keluar yang berlaku bagi PTFI selama jangka waktu IUPK," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (8/8/2023).

Dia menjelaskan, dalam proses penerapan Bea Keluar, dikenal mekanisme pengajuan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan Bea Keluar, yang merupakan wadah dalam rangka mewujudkan kebijakan kepabeanan yang obyektif dan akurat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175344/freeport-sZzF_large.jpg
RI Bakal Tambah 12 Persen Saham Freeport Secara Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173919/rosan-7CNs_large.jpg
Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke Indonesia Gratis, Rosan: Negosiasi Cukup Kencang Bolak-balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171336/evakuasi_dua_jenazah_insiden_tambang_freeport-2VaD_large.jpg
BREAKING NEWS: 2 Pekerja Ditemukan Tewas dalam Insiden Tambang Freeport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169319/bawah_tanah_freeport_longsor-08NP_large.jpg
5 Fakta Tambang Bawah Tanah Freeport Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169022/freeport-X0YZ_large.jpg
Freeport Hentikan Seluruh Operasi Tambang Bawah Tanah Pasca Insiden Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168905/tambang-aHuq_large.jpg
Tambang Bawah Tanah Freeport Longsor, 7 Pekerja Masih Terjebak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement