Kabar Terbaru Proyek Tol Bocimi Seksi III, Ada Investor Masuk

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perusahaan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja menyatakan terdapat sejumlah opsi dari pembangunan tol Bocimi seksi III Cibadak-Sukabumi Barat.

"Opsinya itu nanti terus dilanjutkan dengan Waskita tapi ada investor lain yang masuk untuk ikut bangun seksi 3 nya, tapi juga ada opsi yang lain itu lewat penyertaan modal negara," kata Endra di Bendungan Sukamahi, Bogor, Selasa (8/8/2023).

Endra menjelaskan bahwa jika pembangunannya menggunakan PNM. Maka pembangunannya akan dilakukan oleh PT Hutama Karya (Persero).

"Nanti Hutana Karya yang juga akan melaksanakan pembangunan sampe seksi 4. Tapi yang tersedia anggarannya baru sampe seksi 3, kira-kira Rp2,5 triliun itu," katanya.

Meski begitu, Endra belum dapat menjelaskan siapa yang akan menggarap proyek Bocimi seksi III.