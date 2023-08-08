8 Aplikasi Tambahan Maxim Biar Makin Gacor

JAKARTA – 8 aplikasi tambahan Maxim biar makin gacor. Mendapatkan orderan adalah hal yang sangat penting bagi pengemudi ojek online. Semakin banyak orderan yang didapat, maka penghasilan yang diterima pun semakin besar.

Akan tetapi, saat ini mendapatkan orderan tidak semudah sebelumnya. Banyaknya aplikasi penyedia ojek online menjadi salah satu penyebab.

Dalam membantu kesulitan pengemudi ojol agar makin gacor, Maxim menghadirkan beberapa aplikasi tambahan yang mampu meningkatkan penghasilan.

Berikut dirangkum Okezone dari berbagai sumber, 8 aplikasi tambahan Maxim biar makin gacor, Selasa (8/8/2023).

1. MyMaxim

MyMaxim adalah salah satu aplikasi tambahan Maxim biar makin gacor. Aplikasi ini membantu para driver ojol dalam mengelola orderan mereka agar lebih efisien.