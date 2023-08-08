Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

8 Aplikasi Tambahan Maxim Biar Makin Gacor

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:31 WIB
8 Aplikasi Tambahan Maxim Biar Makin <i>Gacor</i>
Ojek online. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA8 aplikasi tambahan Maxim biar makin gacor. Mendapatkan orderan adalah hal yang sangat penting bagi pengemudi ojek online. Semakin banyak orderan yang didapat, maka penghasilan yang diterima pun semakin besar.

Akan tetapi, saat ini mendapatkan orderan tidak semudah sebelumnya. Banyaknya aplikasi penyedia ojek online menjadi salah satu penyebab.

Dalam membantu kesulitan pengemudi ojol agar makin gacor, Maxim menghadirkan beberapa aplikasi tambahan yang mampu meningkatkan penghasilan.

Berikut dirangkum Okezone dari berbagai sumber, 8 aplikasi tambahan Maxim biar makin gacor, Selasa (8/8/2023).

1. MyMaxim

MyMaxim adalah salah satu aplikasi tambahan Maxim biar makin gacor. Aplikasi ini membantu para driver ojol dalam mengelola orderan mereka agar lebih efisien.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement