Ini Alasan Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Molor Jadi September 2023

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merencanakan uji coba pra operasi KA cepat relasi Jakarta-Bandung mulai awal September 2023.

"Saat ini, PT KCIC terus melakukan persiapan di berbagai sisi. Sesuai arahan pemerintah, rencananya uji coba pra operasi akan berlangsung mulai awal September 2023. Pada masa tersebut masyarakat dapat mencoba KA cepat tanpa dikenakan biaya," kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa lewat keterangannya dikutip Antara, Selasa (8/8/2023).

Menurutnya, sebagai moda transportasi KA cepat pertama di Indonesia maupun di Asia Tenggara, pengoperasian KA cepat relasi Jakarta-Bandung memerlukan persiapan yang sangat matang.

Dia mengatakan seluruh aspek akan dipersiapkan dengan baik serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan KA cepat.

"Uji coba sarana dan prasarana telah dilakukan dan berjalan dengan lancar. Saat ini, KCIC juga terus memastikan seluruh kelengkapan pendukung operasional dapat berjalan dengan baik nantinya saat dioperasikan," ujarnya.