Erick Thohir Tunjuk Novie Riyanto Jadi Komut AP I

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memutuskan mengangkat Novie Riyanto sebagai Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I.

Hal tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama InJourney selaku para pemegang saham Angkasa Pura I. Di mana SK tersebut dengam Nomor SK-227/MBU/08/2023 dan Nomor KEP.INJ.03.06/23/08/2023/A.0069 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I.

Melalui surat keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Agustus 2023 tersebut, pemegang saham mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Djoko Sasono sebagai Komisaris Utama AP1 dan Tri Budi Satriyo sebagai Komisaris Independen, lalu mengangkat Novie Riyanto sebagai Komisaris Utama AP1.

"Mewakili manajemen, kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Djoko Sasono dan Bapak Tri Budi Satriyo atas kontribusi dalam membina serta mengarahkan manajemen AP1 selama periode lima tahun terakhir," ujar Vice President Corporate Secretary Angkasa Pura I Rahadian D. Yogisworo, Selasa (8/8/2023).

BACA JUGA: Erick Thohir Sebut PMN Jiwasraya Rp3 Triliun Cair Akhir 2023

Sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama AP I, Novie telah banyak dipercayamengemban posisi penting dan strategis di bidang penerbangan nasional, di antaranya Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan (2015-2016).