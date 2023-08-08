Besok Basuki Undang Erick Thohir hingga Menpora Bahas Stadion Piala Dunia U-17

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan akan menggelar rapat terkait persiapan sarana dan prasarana Stadion yang akan digunakan di Piala Dunia U-17 mendatang. Salah satunya yakni renovasi JIS.

Basuki mengatakan dirinya akan mengundang Menteri BUMN yang juga menjabat Ketua Umum PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Besok yang akan diundang, Ketum PSSI, Menpora, Pj Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Walikota ikut dan Bupati Bandung kami undang besok di Piala Dunia jam 11 WIB," kata Basuki di Bendungan Sukamahi, Bogor, Selasa (8/8/2023).

Basuki menjelaskan dalam rapat tersebut Erick Thohir akan memaparkan apa yang yang perlu dipersiapkan, baik itu renovasi maupun lainnya.

"Besok ketum PSSI akan berikan paparan, apa saja kan sudah ada 4 itu stadion yang, berdasarkan FIFA itu apa saja yang perlu diperbaiki besok dipaparkan apa saja pembagiannya dan siapa," katanya.