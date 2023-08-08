Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Besok Basuki Undang Erick Thohir hingga Menpora Bahas Stadion Piala Dunia U-17

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |21:17 WIB
Besok Basuki Undang Erick Thohir hingga Menpora Bahas Stadion Piala Dunia U-17
Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan akan menggelar rapat terkait persiapan sarana dan prasarana Stadion yang akan digunakan di Piala Dunia U-17 mendatang. Salah satunya yakni renovasi JIS.

Basuki mengatakan dirinya akan mengundang Menteri BUMN yang juga menjabat Ketua Umum PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Besok yang akan diundang, Ketum PSSI, Menpora, Pj Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Walikota ikut dan Bupati Bandung kami undang besok di Piala Dunia jam 11 WIB," kata Basuki di Bendungan Sukamahi, Bogor, Selasa (8/8/2023).

Basuki menjelaskan dalam rapat tersebut Erick Thohir akan memaparkan apa yang yang perlu dipersiapkan, baik itu renovasi maupun lainnya.

"Besok ketum PSSI akan berikan paparan, apa saja kan sudah ada 4 itu stadion yang, berdasarkan FIFA itu apa saja yang perlu diperbaiki besok dipaparkan apa saja pembagiannya dan siapa," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement