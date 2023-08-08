Ternyata Ini Pemilik Anterin, Pesaing Grab dan Gojek Cs

JAKARTA - Ternyata ini pemilik Anterin, pesaing Grab dan Gojek Cs yang menarik untuk diulas.

Dia adalah Imron Hamzah yang mendirikan Anterin bersama Rachmat Efendi.

Diketahui, aplikasi ojek online (ojol) dengan warna dominan biru muda ini ternyata sudah ada sejak 2016, namun kalah populer dari pendahulunya yakni Gojek dan Grab.

Anterin di bawah naungan PT Anterin Digital Nusantara sukses merambah berbagai daerah di Indonesia.

Seperti Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Purwakarta, Medan, Palembang dan Magelang.

Anterin mencoba terobosan baru dengan membuat fitur bebas pilih tarif dan driver ojek online.