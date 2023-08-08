Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Alexandr Wang, Miliarder Termuda di Dunia Dijuluki The Next Elon Musk Berharta Rp15 Triliun

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:03 WIB
Kisah Alexandr Wang, Miliarder Termuda di Dunia Dijuluki The Next Elon Musk Berharta Rp15 Triliun
Kisah Alexandr Wang. (Foto: Okezone.com/Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Alexandr Wang miliader termuda di dunia hingga dijuluki sebagai the next Elon Musk. Dirinya memiliki harta hingga Rp15 triliun.

Forbes mencatat Wang berhasil menjadi miliader termuda di dunia pada 2022. Hal ini terlihat dari kesuksesan Wang pada usia yang tergolong muda, 19 tahun sudah berhasil menjadi pengusaha sekaligus founder CEO Scale AI. Scale AI merupakan solusi kecerdasan buatan dalam menganalisa data untuk perusahaan besar.

Perjalanan Wang hingga berhasil menjadi miliader di usia muda, berawal dari ketertarikanya pada teknologi AI. Kejadian tersebut terjadi selama perjalanan Wang ke China.BACA JUGA:

Awalnya Wang tertarik ketika melihat para insinyur paling mahir di China berbincang terkait potensi AI. Sehingga momentum ini membuat Wang semakin bertekad dalam menyelami dunia AI.

Pada masa remaja Wang memperoleh pekerjaan di Quora. Hingga masuk ke Massachusetts Institute for Technology (MIT) dengan memulai Scale bersama Lucy Guo.

Namun Wang memutuskan untuk keluar dari MIT pada usia 19 tahun agar dapat fokus dalam mengembangkan teknologi AI. Wang dan timnya di Scale AI berupaya membuat teknologi AI agar bisa memecahkan masalah yang lebih kompleks.

Diketahui perusahaan Wang memperoleh dana investasi sebesar USD350 juta pada tahun 2021. Scale juga mampu meraih pendapatan hingga USD100 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/455/3065678/impian-haji-nenek-sarah-dimulai-dari-botol-dan-kardus-C1OPeWznLt.jpg
Impian Haji Nenek Sarah Dimulai dari Botol dan Kardus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/320/3041888/dulu-karyawan-pt-pos-indra-sjafri-kini-jadi-pelatih-top-di-indonesia-6fFK6n9JlG.jpg
Dulu Karyawan PT Pos, Indra Sjafri Kini Jadi Pelatih Top di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/455/2994285/babe-cabita-meninggal-dunia-ini-sumber-kekayaan-komika-pemilik-dadar-beredar-ScO3ylp4Je.jpg
Babe Cabita Meninggal Dunia, Ini Sumber Kekayaan Komika Pemilik Dadar Beredar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/455/2988378/bye-pengangguran-ini-cerita-ukm-sablon-dari-bisnis-rumahan-kini-punya-omzet-rp170-juta-oF3xpHiuSe.jpg
Bye Pengangguran, Ini Cerita UKM Sablon dari Bisnis Rumahan Kini Punya Omzet Rp170 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/320/2890394/25-tahun-google-berikut-kisah-dan-kekayaan-pendirinya-ZznSxh30cI.png
25 Tahun Google, Berikut Kisah dan Kekayaan Pendirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/455/2887320/buruh-pabrik-punya-harta-rp141-triliun-begini-kisah-suksesnya-C4JofwCqap.jfif
Buruh Pabrik Punya Harta Rp141 Triliun, Begini Kisah Suksesnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement