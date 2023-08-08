Kisah Alexandr Wang, Miliarder Termuda di Dunia Dijuluki The Next Elon Musk Berharta Rp15 Triliun

JAKARTA - Kisah Alexandr Wang miliader termuda di dunia hingga dijuluki sebagai the next Elon Musk. Dirinya memiliki harta hingga Rp15 triliun.

Forbes mencatat Wang berhasil menjadi miliader termuda di dunia pada 2022. Hal ini terlihat dari kesuksesan Wang pada usia yang tergolong muda, 19 tahun sudah berhasil menjadi pengusaha sekaligus founder CEO Scale AI. Scale AI merupakan solusi kecerdasan buatan dalam menganalisa data untuk perusahaan besar.

Perjalanan Wang hingga berhasil menjadi miliader di usia muda, berawal dari ketertarikanya pada teknologi AI. Kejadian tersebut terjadi selama perjalanan Wang ke China.

Awalnya Wang tertarik ketika melihat para insinyur paling mahir di China berbincang terkait potensi AI. Sehingga momentum ini membuat Wang semakin bertekad dalam menyelami dunia AI.

Pada masa remaja Wang memperoleh pekerjaan di Quora. Hingga masuk ke Massachusetts Institute for Technology (MIT) dengan memulai Scale bersama Lucy Guo.

Namun Wang memutuskan untuk keluar dari MIT pada usia 19 tahun agar dapat fokus dalam mengembangkan teknologi AI. Wang dan timnya di Scale AI berupaya membuat teknologi AI agar bisa memecahkan masalah yang lebih kompleks.

Diketahui perusahaan Wang memperoleh dana investasi sebesar USD350 juta pada tahun 2021. Scale juga mampu meraih pendapatan hingga USD100 juta.