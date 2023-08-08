Datangi Akad KPR Massal, Erick Thohir Kenang Rumah Pertama yang Dibeli Sang Ayah

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri akad KPR massal serentak di seluruh Indonesia untuk 10.000 unit rumah yang diselenggarakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Gelaran akad KPR Massal yang dipusatkan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang.

Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir juga menceritakan rumah pertama yang dibeli oleh almarhum sang ayah.

Menurutnya, kepemilikan rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, melainkan juga tempat untuk memupuk harapan di masa depan bersama keluarga.

Bahkan apabila dibandingkan, rumah pertama yang dibeli sang ayah dengan rumah diakadkan di acara itu masih jauh lebih bagus rumah BTN.

"Penting membangun keluarga yang baik, tentu dari rumah yang layak dan baik. (Kualitas Rumah BTN ini) bagus, almarhum bapak saya rumahnya jauh di bawah ini dulu. (Rumah BTN) ini ideal, sangat ideal," ujar Erick Thohir saat meninjau rumah KPR BTN di Tigaraksa, Selasa (8/8/2023).

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pelaksanaan Akad KPR Massal yang Bank BTN lakukan serentak di seluruh Indonesia merupakan wujud nyata dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat.

"Akad Massa KPR yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini selain untuk mendukung Program Sejuta Rumah, juga dalam rangka menyemarakan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023. Kami ingin terus menjadi bagian penting pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan rumah yang layak huni,” sambung Nixon.